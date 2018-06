Oroscopo Toro del 15 giugno 2018

Oroscopo del 15 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

prudenza…

Potrebbero imporvi dei limiti, degli obblighi, rispetto i quali vi ribellerete interiormente. Il fatto potrebbe più riguardare il lavoro e meno la famiglia o il partner. Se avete potere decisionale, siate prudenti, non agite in modo impulsivo poiché non risolvereste il problema. Marte in Acquario, infatti, sarà presente fino all’inizio del 2019.

