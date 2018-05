Oroscopo Toro del 15 maggio 2018

Oroscopo del 15 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

creatività in primo piano e…

Novilunio nel vostro segno pone la creatività in primo piano, sia sul piano artistico che finanziario. Vi ingegnerete per guadagnare denaro, concluderete un buon affare. C’è da dire che con Mercurio nel vostro segno avete argomenti convincenti ma non dimentichiamo che per il resto, il transito è molto teso: nell’aria c’è una sorta di pressione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com