Oroscopo Toro del 16 dicembre 2017

Oroscopo del 16 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

ipersensibili…

Dormito male? Oggi siete ipersensibili! E alcuni Toro avranno la tendenza a entrare in ansia senza una ragione fondata. Se è vero che le angosce ha sempre un fondo di realtà è pur vero che la paura le fa identificare come un pericolo. Per cui, tornate i Toro razionali di sempre! Seconda decade: vi preoccupate per chi vi circonda, pensate di non fare abbastanza ma non è così!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]