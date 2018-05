Oroscopo Toro del 16 maggio 2018

Oroscopo del 16 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

ambizioni stimolate…

Marte oggi entra in Acquario e forma il cosiddetto anello di sosta: resterà nel segno fino al 12 agosto e poi dal 10 settembre al 15 novembre. Le ambizioni saranno stimolate, avrete voglia di prendere il comando. Di recente, probabilmente, avete avuto delle idee per migliorare la vostra vita e ora sentite di avere gli strumenti e la sicurezza per entrare in azione. Potrebbero esserci momenti di tensione con chi vi circonda, vorrete imporvi, ma il consiglio è quello evitare conflitti inutili.

