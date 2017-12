Oroscopo Toro del 17 dicembre 2017

Oroscopo del 17 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

un problema…

Probabilmente non sono giorni facili: avete un problema in un rapporto, che non durerà a lungo ma non è escluso che la relazione sia alla frutta e voi aver voglia di cambiare vita. Ma il vostro segno si impedisce di fare certi passi… Seconda decade: conversazioni, ma solo nella vostra testa, rispetto al denaro, ai regali da acquistare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]