Oroscopo Toro del 17 maggio 2018

Oroscopo del 17 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

cambiamenti nel lavoro…

Urano entra nel vostro segno, l’ultimo transito è stato dal 1934 al 1942. Il pianeta vi farà compagnia per sette anni e più che pepare la vostra vita, la sconvolgerà. Urano vi chiede di accettare una o più nuove esperienze che saranno in sintonia – forse – con i vostri valori o le vostre abitudini. Può essere anche, come abbiamo spesso detto, che ci sia un cambiamento imprevisto nel lavoro, nelle mansioni ma non è escluso che un boss tiranno, vi imponga dei limiti.

