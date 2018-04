Oroscopo Toro del 18 aprile 2018

Oroscopo del 18 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

amore ed eros…

Il buon aspetto tra Venere e Plutone, al vostro segno è favorevole sia sul fronte finanziario che per quanto riguarda il desiderio erotico, le delizie d’amore… Potreste provare sentimenti molto intensi e un forte desiderio per il partner o per una persona incontrata di recente. E’ pur vero che alcuni Toro nascondono ciò che provano, sia agli altri che a voi stessi! Pensate, forse, che nessuno vi capirebbe.

