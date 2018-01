Oroscopo Toro del 18 gennaio 2018

Oroscopo del 18 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

dubbio e sospetto…

Venere entra in Acquario fino al 10 febbraio – e per il vostro segno sarà pressocché impossibile esser soddisfatti dell’atteggiamento del partner: sarà indipendente più del solito e scatenerà i vostri sospetti. Il dubbio, il sospetto, dunque, si insinueranno ma sarete voi, aggiungiamo, a interpretare male… La gelosia potrebbe accecarvi, focalizzerete l’attenzione su cose che riflettono soltanto le vostre paure: non dimenticatelo.

