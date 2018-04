Oroscopo Toro del 19 aprile 2018

Oroscopo del 19 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

la prima impressione è quella giusta…

Il noto pragmatismo taurino oggi è accompagnato a un forte intuito: ascoltatelo se vi dice qualcosa su certe persone. La vostra prima impressione sarà quella giusta e se non la seguirete, in seguito ve ne pentireste. Potreste anche avere qualche difficoltà a comunicare con un figlio adolescente, chiuso in se stesso: una delle manifestazioni di quel periodo della vita che tuttavia non dura a lungo…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]