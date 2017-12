Oroscopo Toro del 19 dicembre 2017

Oroscopo del 19 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

grandi pulizie…

Più realisti di ieri, anche se dovesse arrivare un problema lo affronterete con determinazione e ve ne sbarazzerete alla velocità della luce. Marte vi aiuterà a fare una sorta di grande pulizia ma farete in modo che non si arrabbi il/la diretto/interessato/a. Prima decade: nell’aria circola parecchia gelosia, vostra o di chi vi circonda.

