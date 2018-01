Oroscopo Toro del 2 gennaio 2018

Oroscopo del 2 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

mettervi nei panni degli altri…

Sicuri che rimanere fermi sulle vostre posizioni sia l’atteggiamento migliore? Sembra che non vi facciate scrupoli a scatenare tensioni quando il vostro punto di vista differisce da quello di chi vi circonda. Eppure, mettervi nei panni degli altri potrebbe dare dei benefici, aiutare a vedere in modo diverso un problema, una situazione e scoprire che è quello giusto per voi…

