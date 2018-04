Oroscopo Toro del 20 aprile 2018

Oroscopo del 20 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

una nuova esperienza..

Buon compleanno, amici del Toro! Il Sole sosterà nel vostro segno per circa quattro settimane. Il suo ritorno aumenterà la vitalità e vi spingerà a investire le energie in idee e progetti personali o lavorativi per voi molto importanti. Ce la farete! E una nuova esperienza vi trasformerà, capirete molto su voi stessi…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]