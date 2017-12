Oroscopo Toro del 20 dicembre 2017

Oroscopo del 20 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

cambiamenti…

Saturno entra in Capricorno e al vostro segno invia belle vibrazioni, avrà il ruolo di moderatore e organizzatore nei cambiamenti che si stanno preparando. Non saranno bruschi e avrete il tempo di prepararvi, prevedere le cose, così che non vi sentiate destabilizzati. E il pianeta dopa le ambizioni, per cui potete puntare in alto sicuri di soddisfarle!

