Oroscopo Toro del 20 gennaio 2018

Oroscopo del 20 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

pressioni e imposizioni…

L’Acquario, per il vostro segno, simboleggia l’autorità, i superiori, i genitori. In sostanza tutto ciò che rappresenta un limite e che rifiutate con forza! L’arrivo, oggi, del Sole in Acquario parla proprio di pressioni, d’imposizioni, di ritardi: tutto ciò che detestate. Pazientate, è un transito che dura poco tempo. Terza decade: nel vostro territorio, circola inquietudine.

