Oroscopo Toro del 20 maggio 2018

Oroscopo del 20 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

cambiare qualcosa…

La Luna in Leone attiva una dissonanza tra Marte e Urano e tutto si può dire, tranne che siate in sintonia con voi stessi. Spesso, con il transito di Urano, non ci si riconosce più, si ha la sensazione di non essere più le stesse persone. Probabile che la vita vi stia mandando un messaggio, ossia accettare di cambiare qualcosa. Ed è noto che per il Toro ciò è particolarmente è difficile.

