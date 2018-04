Oroscopo Toro del 21 aprile 2018

Oroscopo del 21 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

in partenza…

E’ un bel fine settimana per spostarvi, fare una gita per ammirare il paesaggio di un paesino e gustare i prodotti locali. E’ il modo migliore per godersi uno spostamento e arrivare a destinazione contenti. Il solo problema di questo sabato, ma è presente già da qualche giorno, è che potreste avere difficolta a comunicare con una persona cara.

