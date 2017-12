Oroscopo Toro del 21 dicembre 2017

Oroscopo del 21 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

un lungo lavoro che…

I vantaggi di Sole e Saturno in Capricorno sono tutti per voi: sarete ascoltati, rispettati e perfino ricompensati per quanto svolto nel lavoro. Un lungo lavoro che avete portato avanti con coraggio e perseveranza. Alcuni Toro, inoltre, sentiranno il bisogno di imparare qualcosa, potreste essere avidi di nuove conoscenze. Seconda decade: orgogliosi del lavoro e arriveranno complimenti!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]