Oroscopo Toro del 22 gennaio 2018

Oroscopo del 22 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

è il momento giusto per…

E’ una settimana in cui otterrete buoni risultati e se cercate un lavoro, potreste avere la possibilità di trovarlo. E’ il momento giusto per smuovere mari e monti e ogni spostamento sarà facile e produttivo. Certo, vorreste che tutto accadesse senza sollecitare alcunché ma sapete bene che le cose non funzionano così. Terza decade: l’atmosfera si alleggerisce.

