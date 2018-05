Oroscopo Toro del 22 maggio 2018

Oroscopo del 22 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

Potreste sentirvi in dovere di aiutare una persona e promettere che lo farete ma, dati gli aspetti astrali, in seguito potreste capire che non è possibile e sentirvi in colpa. Il consiglio è quello di non promettere più di quanto siate in grado fare. Seconda decade: tra oggi e domani potrebbero farvi un’offerta per la serie “troppo bella per essere vera” ma, tranquilli, ne varrà la pena.

