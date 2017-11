Oroscopo Toro del 23 novembre 2017

Oroscopo del 23 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

un’intuizione cambia tutto…

Mentre avete la sensazione che un problema non possa risolversi, arriva un’intuizione che cambia tutto. Coglietela al volo perché in un attimo potrebbe modificare la situazione in modo positivo. Terza decade: se in corso c’è una trattativa o la firma di un contratto, esaminate con cura anchele virgole, non trascurate alcun dettaglio così da non avere sorprese.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]