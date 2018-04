Oroscopo Toro del 24 aprile 2018

Oroscopo del 24 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

entrate di denaro…

Venere entra in Gemelli e nel corso del passaggio potrebbe rifilarvi qualche delusione… Sul piano materiale, il pianeta farà il suo “dovere” e il denaro entrerà più facilmente ma sul fronte affari di cuore, con il partner rischiate di essere molto possessivi, trattarlo come un oggetto che vi appartenga in esclusiva. Vietato mettere in gabbia chi amate, potrebbe volare via.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]