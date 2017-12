Oroscopo Toro del 24 dicembre 2017

Oroscopo del 24 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

in freddo con…

Con chi sarete in freddo nei prossimi giorni? Non mostrerete niente ma ce l’avrete con qualcuno, forse con un amico o un familiare che vi ha dato buca la vigilia di Natale, oppure con il partner che è di malumore e non risparmia critiche… Il consiglio è quello di non essere troppo rigidi: è Natale e, quando possibile, è meglio perdonare.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]