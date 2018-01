Oroscopo Toro del 24 gennaio 2018

Oroscopo del 24 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

più elasticità…

Atmosfera un po’ elettrica, avrete la sensazione che qualcuno vi obblighi a fare qualcosa, che vi mettano dei limiti. Chiedetevi se si tratti davvero di realtà o non stiate esagerando un pochino… E’ noto che a voi non piace piegarvi ma, in questo caso, dovete mostrarvi soltanto più elastici. Per cui, calma e cercate di avere un atteggiamento gentile.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]