Oroscopo Toro del 24 novembre 2017

Oroscopo del 24 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

sulle vostre spalle pesa…

Non siete del tutto contenti: sulle vostre spalle pesa una costrizione; forse dovrete spendere del denaro per un acquisto o dare una somma a un familiare. Gli obblighi, è noto, non sono il vostro forte, in generale li sopportate male e se potete, tendete a rimandare quando non li evitate del tutto… Terza decde: potrebbe esserci un piccolo battibecco con un collega.

