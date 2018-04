Oroscopo Toro del 25 aprile 2018

Oroscopo del 25 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

Luna e Venere oggi si scontrano: nulla di drammatico, tranquilli, potreste forse aver dimenticato da qualche parte un oggetto di cui avete bisogno ma non ricordare dove… Non è una giornata memorabile ma tenete presente che, nei prossimi giorni, potreste essere entusiasti di un’idea o di un progetto e non resistere al desiderio di concretizzarli.

