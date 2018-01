Oroscopo Toro del 25 gennaio 2018

Oroscopo del 25 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

ottime intuizioni che…

La Luna è nel vostro segno in armonia con Nettuno e Plutone: potreste avere ottime intuizioni su una relazione o una situazione e, di conseguenza, al proposito prendere delle sagge decisioni. Ma non solo, i transiti vi spingono a intraprendere con maggiore coraggio, andare oltre le vostre aspettivative. Terza decade: in alcuni casi è indispensabile mollare la presa.

