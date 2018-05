Oroscopo Toro del 25 maggio 2018

Oroscopo del 25 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

semaforo verde…

Mercurio nel vostro segno non forma dissonanze e vi invita a prendere contatti, appuntamenti utili a progredire: avete semaforo verde, per cui datevi da fare. Inoltre, in particolare la seconda decade, in questo momento potreste avere successo in un affare o vincere una causa legale. Solo per la prima decade, l’atmosfera è ancora un po’ movimentata…

