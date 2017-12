Oroscopo Toro del 26 dicembre 2017

Oroscopo del 26 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

evitate di reagire…

E’ una giornata in cui ce l’avete con qualcuno: sospettate voglia seminare zizzania o cerchi di mettervi ko… Non reagite. Prima di farlo, riflettete così che risposta sia quella più giusta. Evitate che a prendere il comando siano le emozioni che, al momento, sono abbastanza confuse. Prima decade: nervosi, ma non lo darete a vedere. Sbraiterete interiormente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]