Oroscopo Toro del 26 gennaio 2018

Oroscopo del 26 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

costretti a…

Con Marte in Sagittario, fino al 17 marzo, il calore nelle relazioni intime si raffredda un pochino e il motivo è nel vostro autocontrollo, nelle dinamiche di potere, spesso il sospetto la farà da padrone. Ma con questo transito potreste anche capire che il potere non significa avere la meglio sugli altri e cercherete di gestire meglio l’energia, in modo più costruttivo. Su un altro piano: se vorrete recuperare una somma di denaro sarete costretti a battere il pugno sul tavolo… e la cosa non vi piacerà.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]