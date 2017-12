Oroscopo Toro del 27 dicembre 2017

Oroscopo del 27 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro: analizzare i…

Solitamente non avete l’abitudine di analizzare i comportamenti degli altri e ciò spesso vi induce a fare dei grossi errori. Li prendete in considerazione solo quando le vostre antenne sono in allerta per stanare tradimenti o inganni… Per oggi, al riguardo, cercate di capire di più, vi sarà utile. Prima decade: dopo un periodo di intenso lavoro, una pausa sarà la benvenuta.

