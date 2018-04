Oroscopo Toro del 28 aprile 2018

Oroscopo del 28 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

concentrare le energie…

Prendete in considerazione la possibilità di concentrare le energie su una precisa direzione. Il Sole nel vostro segno forma un buon aspetto con Saturno e i risultati si annunciano ottimi! Se c’è un’attività rimasta in sospeso per un po’ di tempo, anche se alcuni aspetti vi sembrano noiosi sarete in grado di portarla a termine.

