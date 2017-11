Oroscopo Toro del 28 novembre 2017

Oroscopo del 28 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

le cose non sono come…

Potreste avere la sensazione che la giornata sia irta di ostacoli, di blocchi da superare ma le cose non sono come appaiono! Vi piacciono le sfide e ora, potete agevolmente sormontare qualsiasi barriera e raggiungere ciò che vi siete prefissi. Terza decade: una questione vi mette in tensione ormai da mesi e rimandate continuamente la decisione per risolverla. E’ tempo di scegliere cosa fare…

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]