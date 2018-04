Oroscopo Toro del 29 aprile 2018

Oroscopo del 29 aprile 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

eccessi che…

La Luna in Scorpione vi spinge a degli eccessi che dovrete tenere sotto controllo. Non quelli degli altri ma i vostri: un eccesso di sentimenti. Come sempre avrete la tendenza a soffocare la persona amata o i figli… Il cielo astrale vi dice che in ogni cosa è indispensabile la giusta misura e, per il vostro segno, in particolare rispetto ai sentimenti. E’ vero che quando amate non avete vie di mezzo ma mettetevi nei panni dell’altro/a.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]