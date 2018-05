Oroscopo Toro del 29 maggio 2018

Oroscopo del 29 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

avete tempo per…

La Luna Piena si oppone al vostro settore del denaro: se dovete acquistare qualcosa, sarete esitanti. Avete tempo per cui non mettetevi pressione. Saturno è retrogrado ma con il vostro segno è in buon aspetto, il che significa che rispetto a qualsiasi cosa non dovete essere precipitosi ma riflettere. La dissonanza di Marte, infatti, potrebbe spingervi all’impulsività.

