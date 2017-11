Oroscopo Toro del 29 novembre 2017

Oroscopo del 29 novembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

Siete convinti a portare avanti una situazione ma una persona, tenta di persuadervi a muovervi in modo diverso: non siete obbligati a cambiare solo per far piacere all’altro/a. Anzi, dovreste mostrare fermezza: andare contro le vostre convinzioni, in questo momento, vi farebbe imboccare la direzione sbagliata. Terza decade: contrasti nel lavoro, con un cliente o, ancora, con un familiare.

