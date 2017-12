Oroscopo Toro del 3 dicembre 2017

Oroscopo del 3 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

prima di dire sì o no…

Il plenilunio in Gemelli punta i riflettori sulle finanze: in questo settore farete una riflessione tra il risparmiare e lo spendere… In particolare se un amico o un familiare vi hanno chiesto un aiuto per pagare qualcosa e prima di dire sì o no, avete bisogno di pensarci. Seconda decade: per quanto riguarda la situazione di cui sopra, voi siete ancora più indecisi.

