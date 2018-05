Oroscopo Toro del 3 maggio 2018

Oroscopo del 3 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

una promessa che…

Pian piano, Venere sta iniziando un aspetto dissonante con Nettuno: dovete essere estremamente diffidenti, alcune proposte potrebbero rivelarsi uno specchietto per le allodole… Non che siate facilmente manipolabili, anzi è il contrario e potreste anche essere voi, ad esempio, a fare una promessa che non manterrete. Il passaggio sarà attivo fino a mercoledì della prossima settimana. Infine, attenzione a non smarrire un oggetto a cui tenete.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]