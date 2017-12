Oroscopo Toro del 30 dicembre 2017

Oroscopo del 30 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

spese in vista…

Luna in Gemelli e nel corso del fine settimana, ci saranno delle spese – forse per il veglione di Capodanno – e ciò non vi metterà di buonumore… Ad alcuni Toro non piace spendere o quanto meno lo fanno volentieri soltanto quando si tratta del confort o per le persone a cui vogliono bene, ma devono essere cose che durano nel tempo e mai futili.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]