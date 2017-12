Oroscopo Toro del 31 dicembre 2017

Oroscopo del 31 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

buona tavola, buoni amici…

Approfitterete a fondo dei piaceri che vi offrirà questo ultimo giorno dell’anno, in particolare il cibo in cui non vi porrete limiti di sorta. Certo, se volete perdere qualche chiletto potreste colpevolizzarvi un po’ ma sarà niente a confronto del piacere che vi attende. Buona tavola, buoni amici, tutto vi farà gioire! Terza decade: potrebbe arrivare un regalo, sarà un vera sorpresa.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]