Oroscopo Toro del 31 gennaio 2018

Oroscopo del 31 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

un colloquio di lavoro…

Un incontro importante, un colloquio di lavoro o ancora un trasferimento momentaneo: sono gli effetti di Mercurio in Acquario. E’ possibile, tuttavia, che nel caso siate costretti a trasferirvi non ne siate felici, vivrete il fatto come una costrizione, allontanarvi da casa non vi piace… Un altro effetto del transito, può essere un’estrema fermezza con i figli: sicuramente è necessaria ma non deve essere eccessiva.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]