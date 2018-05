Oroscopo Toro del 4 maggio 2018

Oroscopo del 4 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

un ottimo momento per…

La Luna in Capricorno si congiunge a Saturno: la vostra forza morale è decuplicata, ma la convinzione nelle vostre idee può tuttavia essere eccessiva. Se non altro siete sinceri, diretti e volete trasmettere ciò che sapete, avete imparato. E’ un ottimo momento, in ogni caso, per riprendere gli studi o frequentare un corso: entrambi vi saranno molto utili.

