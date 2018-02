Oroscopo Toro del 5 febbraio 2018

Oroscopo del 5 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

cocciuti…

Avete una bella resistenza, una forza interiore incredibile ma che non deve, tuttavia, trasformarsi in ostinata cocciutaggine: cercate di essere più elastici. Potreste aver deciso di resistere a qualcuno o qualcosa a dispetto di ciò che pensano gli altri… Probabilmente avvertite già l’arrivo di Urano nel vostro segno che crea questa volontà di resistere a un cambiamento che ai vostri occhi non è desiderabile.

