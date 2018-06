Oroscopo Toro del 5 giugno 2018

Oroscopo del 5 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

le risorse giuste per…

Qualcosa o qualcuno è motivo di contrarietà ma avete le risorse giuste per tenere il problema a distanza e trovare delle soluzioni. Non è continuando a pensarci che vedrete chiaro ed è per questo che dovete distaccarvi. Non si tratta di un grande problema ma sicuramente nella situazione avete la vostra parte di responsabilità e rifiutate di ammetterlo.

