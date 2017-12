Oroscopo Toro del 6 dicembre 2017

Oroscopo del 6 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Toro:

rompere il ghiaccio…

Sul fronte affari di cuore, avete la sensazione di trovarvi in una fase di stallo, che non ci sia più niente da fare… Riprendetevi! Anche se siete scoraggiati, ci sono ancora dei passi a compiere. Ad esempio, parlare delicatamente con la persona che vi interessa così da rompere il ghiaccio e far girare le cose in modo positivo. Prima decade: voglia di cambiare totalmente stile di vita.

