Oroscopo Toro del 6 febbraio 2018

Oroscopo del 6 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

non capirete…

Potrebbe arrivare un invito, chiedervi di partecipare a una riunione o a una festicciola, ma voi esiterete ad accettarlo: non capirete cosa si nasconde dietro… In questo momento, come l’Ariete, siete molto diffidenti e non volete che qualcuno si serva di voi, vi manipoli. Ma se invece questo invito non nascondesse un secondo fine e fosse totalmente disinteressato?

