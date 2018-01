Oroscopo Toro del 6 gennaio 2018

Oroscopo del 6 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

la profondità dei sentimenti…

La congiunzione Venere-Plutone in Capricorno sarà di vostro gradimento: dà profondità ai sentimenti e vi spinge ad avere fiducia nel confronti della persona amata. E per voi non è scontato: diffidenti di natura, non vi lasciate andare facilmente ai sentimenti. Ma con Plutone, a dirigere i giochi è il desiderio… Terza decade: una conversazione su una trattativa, una somma di denaro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]