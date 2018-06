Oroscopo Toro del 6 giugno 2018

Oroscopo del 6 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

occhio allo scontrino…

Sole e Mercurio in Gemelli, in dissonanza con Nettuno, occupano il vostro settore dei beni e degli acquisti. E, in questo senso, potrebbe esserci un errore o una perdita… Al contempo, è anche il vostro settore dei guadagni e può essere che vi diano una somma sbagliata: controllate tutte le transazioni, supermercato compreso! Il lato B: potreste stringere conoscenze molto utili per il lavoro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com