Oroscopo Toro del 6 marzo 2018

Oroscopo del 6 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

domande sulla coppia…

Mercurio e Venere in Ariete, sostano alle vostre spalle: spingono a porvi delle domande sulla coppia che, in questo momento, potrebbe essere instabile. Il prossimo arrivo – a maggio – di Urano nel vostro segno, potrebbe scatenare delle tensioni tra voi e il partner o con un figlio adolescente che ha l’immancabile crisi, tipica della sua età e che, per i genitori, non è facile da vivere.

