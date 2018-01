Oroscopo Toro del 7 gennaio 2018

Oroscopo del 7 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

qualcosa vi turba…

Nei giorni di riposo normalmente vi piace dedicare del tempo ai lavoretti in casa o in giardino: ricaricate le energie positivamente. Ma oggi, qualcosa vi turba, forse pensate troppo a un problema che è solo nella vostra mente e che non è detto accada realmente. Per cui, rilassatevi e approfittate del presente! Seconda decade: ponetevi delle domande rispetto a un conflitto con una persona. Che avete combinato?

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]