Oroscopo Toro del 8 marzo 2018

Oroscopo del 8 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Toro:

un aiuto che…

L’armonia Sole-Plutone, potrebbe valervi un aiuto che non dovrete sollecitare, vi sarà proposto spontaneamente. Il Sole è nel vostro settore della solidarietà, della collaborazione, e fa da tramite a Plutone che è in armonia con il vostro segno, può mettervi anche in contatto con persone importanti che, per voi, potranno fare molto. La cosa importante è non voler controllare tutto, cosa quasi impossibile per un Toro.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]